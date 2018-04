Softbank wolle sich mit 10 Milliarden Dollar oder mehr an Swiss Re beteiligen, so meldete das "The Wall Street Journal" am 7. Februar. Noch am selben Abend bestätigte der Rückversicherungskonzern aus Zürich entsprechende Gespräche.

Das ist mittlerweile acht Wochen her. Und wie Swiss Re in einer Vorabinformation zum diesjährigen Investorentag festhält, sind die Gespräche mit Softbank nach wie vor in einem frühen Stadium.

Kommt hinzu, dass der japanische Technologiekonzern seine Beteiligungspläne ziemlich abgespeckt hat. Swiss Re zufolge sollte der Stimmenanteil von Softbank aus heutiger Sicht nicht mehr als 10 Prozent betragen. Im Februar war hingegen noch von einer Eindrittelsbeteiligung die Rede.

Diese Neuigkeiten nehmen den Beteiligungsspekulationen den Wind aus den Segeln. Erst vergangene Woche hatte ein Bericht der Nachrichtenagentur Bloomberg die Spekulationen neu angefacht (cash berichtete).

An der Schweizer Börse SIX gerät die Swiss-Re-Aktie unter Verkaufsdruck. Zur Stunde verlieren sie noch 2,1 Prozent auf 94,40 Franken. Die Tagestiefstkurse liegen gar bei 93,90 Franken. Ambitioniertere Mittelfristziele für den Bereich Life Capital verhindern einen noch stärkeren Kursrutsch.

Softbank müsste schon tiefer in die Tasche greifen

Dass Softbank die Beteiligungspläne zusammenstreicht, kommt zumindest für René Locher von der MainFirst Bank nicht überraschend. Für den bekannten Versicherungsanalysten reichen die im Bloomberg-Artikel genannten 100 bis 105 Franken je Aktie bestenfalls aus, um eine Beteiligung in Höhe von 5 bis 10 Prozent aufzubauen.

Dank Beteiligungsspekulationen war die Aktie von Swiss Re in den letzten Tagen gesucht (Quelle: www.cash.ch)

Wie Locher schreibt, gingen die letzten Übernahmetransaktionen in der Rückversicherungsindustrie zum 1,5-fachen Buchwert über die Bühne. Die 100 bis 105 Franken entsprechen allerdings gerademal dem anteilsmässigen Buchwert von Swiss Re, welchen der Analyst per Ende 2017 auf 103 Franken je Aktie beziffert.

Locher selbst rät mit "Outperform" und einem Kursziel von 105 Franken zum Kauf der Swiss-Re-Aktie.

Auch sein Berufskollege bei der Bank Vontobel zeigt sich etwas enttäuscht, hatte er sich doch konkretere Neuigkeiten rund um die Gespräche mit Softbank erhofft. Den übrigen Vorabinformationen zum Investorentag gewinnt der Vontobel-Analyst vorwiegend Positives ab. Ausserdem hält er den Rückversicherungskonzern für gut gerüstet, was den technologischen Wandel anbetrifft. Das Anlageurteil lautet weiterhin "Hold", das Kursziel 103 Franken.

Bei Baader-Helvea sieht man im Kursrückgang hingegen eine günstige Kaufgelegenheit. Insgesamt errechne sich für die Aktionäre alleine aus der Dividende und den Aktienrückkäufen eine Gesamtrendite von rund 8 Prozent, so heisst es.

Motive der Japaner weiterhin unklar

Wie es im hiesigen Handel heisst, gibt es bestenfalls auf dem Gebiet grosser Datenmengen Anknüpfungspunkte zwischen dem Rückversicherungskonzern und Softbank. Das Thema Digitalisierung dürfte bei Swiss Re denn auch ein allgegenwärtiges Thema am diesjährigen Investorentag sein.

Beobachter befürchten jedoch, dass sich Softbank mit einer Beteiligung am Rückversicherungskonzern vor allem eine Ertragsquelle nach dem Vorbild des US-Mischkonzerns Berkshire Hathaway sichern und damit andere, verlustreiche Geschäftsaktivitäten quersubventionieren will (cash berichtete).