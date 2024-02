Im vergangenen Jahr setzte Straumann 2,41 Milliarden Franken um, ein Plus von 3,9 Prozent. Organisch - also ohne Wechselkurseffekte und Übernahmen - wuchs Straumann um 9,8 Prozent (Kern-Wert). Gegenüber dem Vorjahr, als das Plus bei 15,7 Prozent lag, hat sich das Wachstum damit weiter normalisiert.