Im dritten Quartal legten die Erlöse um 27 Prozent auf 2,5 Milliarden Euro zu, wie das schwedische Unternehmen am Mittwoch mitteilte. Das lag über den Erwartungen von Analysten. Die Aktie legte vorbörslich an der Wall Street zu. Vor allem im Werbegeschäft, das zu Beginn der Corona-Pandemie beeinträchtigt war, lief es wieder rund. Die Einnahmen sprangen um 75 Prozent auf 323 Millionen Euro. Nun will Spotify das Momentum nutzen und in diesem Bereich Hunderte neue Mitarbeiter einstellen. Im abgelaufenen Vierteljahr erreichte der Streaminganbieter wieder knapp die Gewinnzone nach einem Verlust von 101 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum.

Die Zahl der monatlich aktiven Nutzer kletterte um 19 Prozent auf 381 Millionen weltweit - davon sind inzwischen 172 Millionen zahlende Premiumkunden, die auch den grössten Teil zum Umsatz beitragen. Um Apple mehr Konkurrenz zu machen, investiert Spotify stark in Podcasts und hat im April auch eine Bezahlplattform in den USA eröffnet. Inzwischen bieten die Schweden rund 3,2 Millionen Podcasts an. Spotify stehe dabei noch ganz am Anfang, sagte Firmenchef Daniel Ek.

Die Aktie reagiert positiv und steigt im vorbörslichen US-Handel um rund 1 Prozent.

(Reuters)