Das Warten der Aktionäre von Landis+Gyr hat seit dem frühen Dienstagmorgen ein Ende: Der Stromzählerhersteller aus Zug legt erstmals seit seiner Rückkehr an die Schweizer Börse SIX Rechenschaft über ein ganzes Geschäftsjahr ab.

Während der Umsatz den Analystenerwartungen nur knapp gerecht wird, fällt der bereinigte operative Gewinn (EBITDA) insgesamt etwas besser aus. Gleichzeitig bleibt der Reingewinn jedoch weit hinter den Erwartungen zurück.

Für enttäuschte Gesichter sorgt auch die vorgeschlagene Dividende von 2,30 Franken je Aktie. So hatte die Credit Suisse im Vorfeld mit einer Ausschüttung von 2,39 Franken, die ebenfalls mit dem Börsengang betraute UBS gar 2,50 Franken je Aktie gerechnet.

Nachdem die Aktie von Landis+Gyr an der Schweizer Börse SIX im frühen Handel bis auf 71,85 Franken kletterte, gewinnt sie zur Stunde noch 2,2 Prozent auf 69,75 Franken. Zuvor büsste die Aktie alleine in den drei Handelstagen vor der Ergebnisveröffentlichung rund 10 Prozent an Wert ein. Schuld hatten aggressive Leerverkäufe (cash berichtete).

Geringe Rückstellungen für Garantiefälle

Der ungünstigste anzunehmende Fall sei ausgeblieben, schreibt die UBS Investmentbank in einer ersten Stellungnahme. Trotz einem leicht schwächer als erwartet ausgefallenen Jahresumsatz erfülle der bereinigte operative Gewinn (EBITDA) die firmeneigenen Zielvorgaben genauso wie die Analystenprognosen.

Erleichtert zeigt man sich bei der Grossbank insbesondere von den nur geringen zusätzlichen Rückstellungen für Garantiefälle. Diese lagen in der zweiten Jahreshälfte bei 1,3 Millionen Dollar, nach zuvor 65,7 Millionen Dollar im ersten Halbjahr.

In Erwartung einer Kurserholung hält der für die UBS Investmentbank tätige Analyst mit einem 88 Franken lautenden 12-Monats-Kursziel an seiner Kaufempfehlung fest.

Sein Berufskollege bei Morgan Stanley stösst sich hingegen an den firmeneigenen Zielvorgaben für das eben erst angelaufene Geschäftsjahr. Vom Mittelwert der EBITDA-Bandbreite von 222 bis 232 Millionen Dollar leitet er einen Abwärtsrevisionsbedarf bei den Markterwartungen im mittleren einstelligen Prozentbereich ab. Dem jüngsten Kurszerfall zum Trotz sieht der für die amerikanische Investmentbank tätige Analyst bei der Aktie kaum Raum für eine Kurserholung. Er stuft die Aktie deshalb wie bis anhin mit "Equal-weight" und einem Kursziel von 77 Franken ein.

Freier Cash Flow deckt Jahresdividende

Im Vorfeld der Jahresergebnispräsentation wurden Befürchtungen laut, wonach der freie Cash Flow bei Landis+Gyr nicht ausreiche, um die Dividende zu bedienen. Das Unternehmen hätte sich dann nämlich der Substanz bedienen müssen.

Allen Unkenrufen zum Trotz erzielte der Stromzählerhersteller nun aber einen freien Cash Flow von 87,5 Millionen Dollar. Davon werden rund 71 Millionen Dollar oder 81 Prozent steuerfrei aus den Kapitaleinlagereserven an die Aktionäre ausbezahlt.

Dennoch liegt die Jahresdividende mit 2,30 Franken je Aktie am ganz unteren Ende der Prognosenspannweite von 2,27 (Morgan Stanley) bis 2,50 Franken (UBS).