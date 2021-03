Das Coronavirus ist für die Märkte kein "tail risk" mehr, es stellt also kein extrem hohes Risiko mehr dar. So lautet zumindest das Fazit der jüngsten Umfrage unter Fondsmanagern von der Bank of America. Optimistisch stimmen die Fondmanager die bevorstehenden Öffnungsschritte der US-Wirtschaft im Zuge des fortschreitenden Impfprozesses. Zudem verfügten die Unternehmen angesichts der aufgestauten Nachfrage über eine seltene Preismacht.

Bank of America (BofA) nennt in diesem Zuge gleich 17 Aktien, die von der bevorstehenden Wiedereröffnung der Wirtschaft besonders profitieren werden. Viele von ihnen befinden sich im Small- und Mid-Cap-Segment. Mit diesen Akien können Anleger auf den "Reopening Trade" setzen.

Alcoa: Für den US-amerikanischen Aluminiumhersteller setzt BofA ein Kursziel von 37 Dollar (aktueller Kurs: 31 Dollar). Der Preis für Aluminium dürfte weiter steigen. Von der global steigenden Nachfrage dürfte Alcoa profitieren.

Broadcom: Die Aktie des US-Halbleiterunternehmens ist 2020 bereits ordentlich gestiegen. Trotzdem setzt BofA das Kursziel auf 550 Dollar (aktueller Kurs: 470 Dollar). Erst vor zwei hat das Unternehmen Zahlen vorgelegt, welche die Erwartung der Analysten übertrafen.

Hess: Das US-Unternehmen, welches weltweit Erdöl fördert, transportiert und raffiniert, konnte im Zuge der Ölpreis-Erholung bereits stark zulegen an der Börse: Die Aktie stieg von rund 40 Dollar im Oktober 2020 auf knapp 70 Dollar Mitte März. BofA glaubt an eine Fortsetzung der Rally und setzt ein Kursziel von 95 Dollar.

Walt Disney: Der US-Unterhaltungskonzern hat die Corona-Krise trotz der Schliessung der Parks gut wegstecken können. Vor allem der neue Streamingdienst Disney+ boomt und sorgt für viel Fantasie unter Anlegern. BofA setzt ein Kursziel von 223 Dollar (aktueller Kurs: 195 Dollar).

Aktien, die ebenso auf der BofA-Liste stehen:

CNH Industrial, Comcast, Emerson Electric, Herc Holdings, Knight-Swift Transportation, Occidental Petroleum, Parker Hannifin, Principal Financial, Robert Half International, Union Pacific und World Fuel Services.

(cash)