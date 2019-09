Der Pharmakonzern Roche hat übers Wochenende an einem Kongress in Singapur detaillierte, positive Daten aus der Phase-III-Studie "MINISTONE-2" zum Grippemittel Xofluza präsentiert. Die Studie habe gezeigt, dass Xofluza als Einzeldosis eine gut verträgliche und wirksame Behandlungsform von Grippe bei Kindern zwischen einem und zwölf Jahren sei, teilte Roche am Montag mit.

Der primäre Endpunkt in dieser Studie sei damit erreicht worden, so Roche. Erste Angaben zu den neuen Daten aus der Studie waren allerdings bereits im Juli vorgelegt worden.

Die Studie habe laut den Angaben auch aufgezeigt, dass die Wirksamkeit von Xofluza mit Oseltamivir, einer bewährten wirksamen Behandlung bei Kindern mit Grippe, vergleichbar sei. Zudem reduziere Xofluza bei Erwachsenen und Jugendlichen die Zeitspanne, in der das Grippevirus aus dem Körper freigesetzt werde, im Vergleich zu Oseltamivir um mehr als zwei Tage.

