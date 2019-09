Schon am Freitagnachmittag stand die Aktie von Swiss Re unter starkem Verkaufsdruck. Bei Börsenschluss resultierte ein sattes Minus von 3 Prozent auf 95,16 Franken. Am frühen Montagmorgen rutschen die Kurse erneut. Im vorbörslichen Handel von Julius Bär verliert die Aktie zur Stunde weitere 0,5 Prozent auf einen Mittelkurs von 94,65 Franken.

Der Grund: Sturmtief "Dorian" nimmt Kurs auf den US-Bundesstaat Florida. Über das Wochenende stufte der dortige Wetterdienst das Sturmtief zu einem Hurrikan der Stärke fünf von fünf herauf. Dementsprechend gross ist die Angst vor grosser Zerstörung und hoher Kosten für Rückversicherer wie Swiss Re.

Schadenschätzungen der UBS vermutlich zu tief

Noch am Freitag ging die UBS für "Dorian" von versicherten Schäden in Höhe von 15 Milliarden Dollar aus. Dabei verwies die Grossbank auf den Umstand, dass die Öl- und Gasindustrie an der Ostküste Floridas stark vertreten ist und die Region als gut versichert gilt.

Aus Sicht der UBS könnte Swiss Re von allen Rückversicherern am stärksten betroffen sein. Sie schliesst nicht aus, dass das Sturmtief das Katastrophenbudget des Zürcher Unternehmens für das dritte Quartal erodiert und die diesjährigen Gewinnschätzungen um bis zu 11 Prozent schmälert. Zum Zeitpunkt dieser Berechnungen galt das Sturmtief allerdings erst als Unwetter der Stärke drei von fünf.

Beobachter schliessen deshalb nicht aus, dass die Kosten für Swiss Re und andere Rückversicherer deutlich über den von der UBS genannten Zahlen liegen könnten. Mit einer Dividendenkürzung oder der vorzeitigen Einstellung des Aktienrückkaufprogramms ist dennoch nicht zu rechnen. Denn wie die Bank Vontobel schreibt, handelt es sich bei Naturkatastrophen um ein von Modellen erfasstes Ereignis, für das es Rückstellungen gibt. Aus genau diesem Grund rechnet die Zürcher Bank nicht mit Auswirkungen auf die Ausschüttungspolitik von Swiss Re. Während die UBS die Swiss-Re-Aktie mit "Sell" und einem Kursziel von 88,50 Franken einstuft, empfiehlt sie die Bank Vontobel mit einem Kursziel von 117 Franken zum Kauf.

Swiss Re hinkt anderen Versicherungsaktien hinterher

Wie die UBS weiter schreibt, hat das Sturmtief "Dorian" aber auch etwas Gutes für die Rückversicherungsindustrie. Milliardenhohe Kosten könnten die von der Grossbank auf rund 30 Milliarden Dollar geschätzten branchenweiten Überkapazitäten schmälern und sich so zukünftig in steigenden Prämienansätzen bemerkbar machen. Von diesen würde Swiss Re wiederum profitieren.

In den letzten Jahren erwiesen sich die Hoffnungen auf steigende Prämienansätze trotz einer Häufung kostspieliger Naturkatastrophen jedoch als voreilig.

Mit einem Kursplus von gut 5 Prozent in diesem Jahr bewegt sich die Swiss-Re-Aktie bei den Titeln aus dem Swiss Market Index (SMI) in etwa im Mittelfeld. Andere Versicherungsaktien wie jene von Zurich Insurance (+20 Prozent) oder Swiss Life (+24 Prozent) schnitten seit Jahresbeginn deutlich besser ab.