Die Google-Mutter Alphabet bekommt die Zurückhaltung der Werbetreibenden angesichts der weltweiten Konjunkturabkühlung zu spüren. Im ersten Quartal kletterten die Erlöse zwar um 23 Prozent auf 68,01 Milliarden Dollar, wie der weltgrösste Suchmaschinen-Anbieter am Dienstag nach US-Börsenschluss mitteilte.

Allerdings hatten Analysten die Latte bei Umsatz wie auch Gewinn höher gehängt. Das Betriebsergebnis legte mehr als ein Fünftel auf knapp 20,1 Milliarden Dollar zu. Die Alphabet-Aktie gab nachbörslich mehr als sechs Prozent nach.

Vor allem in der Pandemie hatte Google vom Online-Boom und damit verbundenen sprudelnden Werbeeinnahmen profitiert. Weltweit verkauft keine Firma so viele Anzeigen im Internet wie Google. Der Hauptrivale Meta Platforms, Eigentümer von Facebook, gibt am Mittwoch seine Ergebnisse bekannt.

(Reuters)