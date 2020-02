"Wir können bestätigen, dass bei einem Mitarbeiter in unserem Büro in Zürich das Coronavirus diagnostiziert wurde", bestätigte ein Google-Sprecher gegenüber CNBC. Die Mitarbeiter von Google seien am Freitag in einem internen E-Mail über den Fall informiert worden, schreibt Business Insider.

Die Person sei auch "eine begrenzte Zeit" im Büro in Zürich anwesend gewesen, bevor Symptome festgestellt wurden. "Wir haben alle notwendigen Vorsichtsmaßnahmen getroffen und werden dies auch weiterhin tun", so der Sprecher weiter.

Zürich ist mit etwa 4000 Mitarbeitern aus 85 Nationen Googles grösster Forschungs- und Entwicklungsstandort ausserhalb den USA. Die "Zoogler", wie die Zürcher Google-Angestellten intern genannt werden, arbeiten an den Standorten Hürlimann Areal und Europaallee beim Hauptbahnhof. Google ist seit über 15 Jahren in Zürich.

Am Samstag wurde bekannt, dass auch der Kanton Bern seinen ersten positiv getesteten Coronavirus-Fall hat: Es handelt sich um eine 21-jährige Frau aus Biel. Sie wurde ins Spital gebracht und isoliert. Die Frau war vor einer Woche aus Mailand zurückgekehrt.

(rap/dhü/sda)