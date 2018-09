Sie hätten sich am 12. September getroffen, um eine breite Palette von Themen bezüglich der Optionen für die beiden Unternehmen zu diskutieren, sagten zwei mit der Angelegenheit vertraute Personen am Montag der Nachrichtenagentur Reuters. Eine der Personen sagte, in den Diskussionen sei es um eine "allgemeinere Betrachtung der Vermögenswerte von Casino" gegangen.

Die unter einer Schuldenlast leidende Casino-Supermarktkette erklärte, Carrefour habe das Management in den vergangenen Tagen wegen einer möglichen Verbindung kontaktiert. Doch seien die regulatorischen Hürden der beiden in Frankreich dominierenden Supermarktketten zu hoch. Carrefour teilte dagegen mit, Casino nicht angeprochen zu haben. Der Konzern sei "überrascht, dass das Casino-Management einen Fusionsvorschlag erhalten haben will, der nicht existiert. Die Schwierigkeiten, in denen Casino und sein kontrollierender Aktionär stecken, rechtfertigen nicht vorzeitige, irreführende und grundlose Kommunikation."

Casino ist wegen seiner Schulden und denen des Großaktionärs Rallye unter Druck geraten. Fünf Banken sagten Rallye vergangene Woche eine neue Kreditlinie über 500 Millionen Euro zu. Casino, deren Nettoverschuldung Ende Juni bei 5,4 Milliarden Euro lag, hat sich verpflichtet, bis Anfang des nächsten Jahres 1,5 Milliarden Euro an Vermögenswerten zu verkaufen. Carrefour kommt aktuell auf eine Marktkapitalisierung von 13 Milliarden Euro, Casino von vier Milliarden Euro. )

(Reuters)