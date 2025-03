Das Ergebnis liege nicht nur über dem gesetzlichen Renditebedarf, sondern auch über dem Durchschnitt der letzten zehn Jahre, der bei 3,5 Prozent liege, teilte die Suva am Dienstag mit. Da sie nicht gewinnorientiert sei, gebe sie Anlageerträge, welche nicht für gesetzlich definierte Aufträge verwendet würden, in Form von tieferen Prämien an die Versicherten weiter, hiess es in der Mitteilung. Über die Verwendung des Jahresergebnisses im Sinne der Versicherten werde der Suva-Rat im Juni entscheiden.