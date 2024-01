Sie haben am Samstag in Bürglen UR zu dem Volksbegehren der Jungfreisinnigen mit 216 zu 102 Stimmen bei 2 Enthaltungen die Ja-Parole gefasst. Sie folgten damit dem Antrag der Parteileitung. Die sogenannte Renteninitiative verlangt per 2033 eine Erhöhung des Rentenalters auf 66 und danach eine Koppelung des Rentenalters an die durchschnittliche Lebenserwartung. Die Jungfreisinnigen wollen auf diesem Weg erreichen, dass die Renten trotz der höheren Lebenserwartung gesichert werden können.