Nick Hayek, Chef des Uhrenkonzerns Swatch, hatte am Donnerstag in einem Interview mit dem Wirtschaftsmagazin «Bilanz» für Aufsehen gesorgt. Insbesondere die Aussagen zu einem möglichen Rückzug der Gruppe von der Börse liessen den im laufenden Jahr stark rückläufigen Aktienkurs um 12 Prozent in die Höhe treiben. In der «NZZ» vom Freitag dementiert er aber solche Pläne.