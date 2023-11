Swiss Life hat in den ersten neun Monaten des Jahres mit Einnahmen aus Gebühren und Kommissionen zugelegt. Mit dem Fee-Geschäft, das etwa Einnahmen aus Finanzberatungen, der Vermögensverwaltung für Pensionskassen oder dem Verkauf von anlagegebundenen Vorsorgeprodukten umfasst, nahm der Finanzkonzern 1,79 Milliarden Franken ein nach 1,75 Milliarden in der Vorjahresperiode, wie die Swiss Life am Mittwoch bekanntgab. Das entspricht zum Vorjahr in lokalen Währungen einem Wachstum von 5 Prozent.