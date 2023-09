Die Swiss Life startet am 2. Oktober das Anfang September angekündigte Aktienrückkaufprogramm. Der Finanzkonzern will wie bekannt eigene Aktien bis zu einem Anschaffungswert von maximal 300 Millionen Franken erwerben. Das Rückkaufprogramm dauert bis längstens zum 28. März 2024, wie es in dem am Freitag dazu veröffentlichten Inserat heisst.