Die Swiss Life will das Gebührengeschäft in den kommenden Jahren weiter ausbauen und so die Gewinnkraft deutlich steigern. Für die Zeit bis 2027 hat sich der Finanzkonzern unter der Leitung von Matthias Aellig neue, ambitiöse Finanzziele gesetzt. Die Aktionärinnen und Aktionäre sollen dabei auch in Zukunft hohe Dividendenzahlungen erhalten.