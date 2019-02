Die Börse nimmt Konjunkturveränderungen um mehrere Monate vorweg, lautet eine weit verbreitete These. In diesem Sinne haben sich die Konjunkturaussichten aus Schweizer Sicht seit Jahresbeginn um 10 Prozent verbessert. Denn so viel ist die Schweizer Börse seit Anfang Januar angestiegen. Dementsprechend würden sich auch die Perspektiven von Firmen aufgehellt haben.

Aber ist dem wirklich so? Hat die Euphorie an den Aktienmärkten ein konjunkturelles Fundament? Ist die Börse im derzeitigen Umfeld noch ein guter Vorlaufindikator? Zweifel sind angebracht. Vielmehr deutet einiges darauf hin, dass die laufende Rally bald zu einem Ende kommt.

Fakt ist, dass sich die Aussichten für die Weltwirtschaft laufend eintrüben. Konjunkturdaten – egal ob aus China, Europa oder den USA – signalisieren zunehmenden Gegenwind für das Wachstum. So brechen etwa in China die Auto-Verkäufe immer stärker ein. In der Euro-Zone ist die Industrieproduktion in allen grossen Ländern rückläufig. Weniger rosig werden auch die Aussichten für die Unternehmensgewinne eingeschätzt. Jüngst senkte die US-Investmentbank Morgan Stanley ihre diesjährigen Wachstumserwartungen für die europäischen Unternehmensgewinne von 4 auf 1 Prozent.

Notenbanken geben den Takt vor

Im vierten Quartal 2018 war es denn auch die Angst vor einem Ende des Konjunkturzyklus, die eine breite Ausverkaufswelle an den Aktienmärkten lostrat. Der Swiss Market Index (SMI) zum Beispiel stürzte zwischen Anfang Oktober und Ende Dezember von 9175 auf 8139 Punkte ab. Die nachfolgende Erholung verlief praktisch v-förmig und liess den SMI die Verluste in noch kürzerer Zeit wieder wettmachen.

Interessanterweise sorgen die grossen Notenbanken für eine verbesserte Stimmung unter Aktieninvestoren, indem sie in ihrer Kommunikation noch kaum Aussichten auf steigende Zinsen zulassen. Bleiben die Zinsen tief, erhöht das die Attraktivität der Anlageklasse Aktien.

Die US-Notenbank Fed änderte im Januar ihren Kurs und signalisierte eine Pause bei den Zinserhöhungen, und EZB-Präsident Mario Draghi hat angedeutet, dass die Notenbanker in diesem Jahr noch vorsichtiger bezüglich einer Rücknahme der Stimuli aus der Krisenzeit sein könnten.

Auch die Schweizerische Nationalbank dürfte ihre rekordtiefen Zinsen noch länger als bisher angenommen aufrecht halten. Interessant ist das deshalb, weil für die Veränderung in der Kommunikation von Fed-Chef Jerome Powell und Co. die Abkühlung der Konjunktur verantwortlich war. Also derselbe Grund, der zuvor an den Börsen für Verunsicherung sorgte.

Gewinne mitnehmen

Auch versöhnliche Zeichen im US-chinesischen Handelsstreit stimmen die Anleger derzeit optimistisch. Die beiden grössten Volkswirtschaften der Welt verhandeln zwar immer noch über eine Einigung. Aber die positive Stimmung an den Märkten scheint eine Beilegung des Streits bereits einzupreisen. Deshalb: Sollte sich der Handelsstreit bald auflösen, würden die Aktienmärkte einem Test unterzogen.

Denn fällt eine wichtige Anlegerphantasie weg, brauchen die Kurse eine andere Stütze. Aber wo wäre diese nebst den tiefen Zinsen zu finden? Enttäuschende Konjunkturzahlen aus Europa und den USA können den Risikoappetit der Anleger jedenfalls schnell wieder dämpfen. Zudem liegt nach der kräftigen Kursrally der vergangenen Tage eine Konsolidierung in der Luft. Aus Schweizer Sicht ebenfalls wichtig: Sämtliche Firmen, die aufgrund ihrer Grösse den SMI bewegen können, haben ihre Jahreszahlen bereits publiziert.

Wie schnell die Stimmung drehen kann, zeigte sich auch vor etwas mehr als einem Jahr. Als der SMI letztmals über dem aktuellen Stand notierte, folgte eine heftige Korrektur – ausgelöst durch Sorgen um zu schnell steigende Zinsen. Deshalb ein Rat an Anleger: Lassen Sie sich vom Optimismus nicht blenden und bringen Sie erst mal die Gewinne ins Trockene.