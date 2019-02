Auch dank guter Ergebnisse der Tochter Ergo stand unter dem Strich ein Überschuss von rund 2,3 Milliarden Euro, wie der Dax-Konzern am Mittwoch in München mitteilte. Das war gut sechs Mal so viel wie im Katastrophenjahr 2017.

Damit traf die Munich Re in etwa die Mitte der vom Vorstand ausgegebenen Zielspanne, schnitt aber besser ab als von Analysten erwartet. Die Dividende des Mitbewerbers von Swiss Re soll von 8,60 auf 9,25 Euro steigen. Experten hatten im Schnitt einen geringeren Aufschlag erwartet.

Bei der Vertragserneuerung mit Erstversicherern im Schaden- und Unfallgeschäft zum Jahreswechsel baute die Munich Re ihr Geschäftsvolumen von 9,4 auf 10 Milliarden Euro aus. Das seit Jahren von einem Preiskampf geprägte Prämienniveau konnte sie allerdings nur stabil halten. Die kleinere Rivalin Hannover Rück hatte hingegen am Dienstag von leicht verbesserten Preisen berichtet.

(AWP)