Das erste Quartal 2025 war für die Sach- und Haftpflichtsparten von erheblichen Grossschäden geprägt, heisst es in der Mitteilung. Trotzdem hätten alle Geschäftseinheiten robuste Ergebnisse erzielt. Die gesamte Belastung durch Grossschäden belief sich in der Sparte auf 570 Millionen Dollar, der grösste Teil entfiel dabei auf die Waldbrände in Los Angeles.