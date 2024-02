Seit einem kurzen Aufbäumen am ersten Handelstag des neuen Börsenjahres bekunden die Valoren der Swisscom wieder sichtlich Mühe. In den Tagen vor der Ergebnisveröffentlichung fielen die Aktiennotierungen gar auf den tiefsten Stand in diesem Jahr und damit in die Nähe der letztjährigen Tiefstkurse. Händlern zufolge sind die defensiven Qualitäten des Telekommunikationsanbieters im momentanen Umfeld wenig gefragt. Nach den Kursverlusten der letzten Tage könnte es nun aber durchaus eine Erholung geben, heisst es weiter.