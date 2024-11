Die Stahlindustrie sei nicht systemrelevant, sagte Brupbacher in einem Interview mit «SonntagsBlick». Subventionen seien teuer und würden auf die Dauer nicht funktionieren, sagte der Direktor des Industrieverbands in dem am Sonntag veröffentlichten Interview. Die weltweite Überproduktion sei ein strukturelles Problem. Strukturwandel lasse sich nicht aufhalten, sagte Brupbacher.