Die Strategie "SyzCrest" wird ab Anfang Juli für Investoren verfügbar sein, wie es in einer Mitteilung vom Montag heisst. Die "Allwetter"-Strategie sei darauf ausgelegt, sowohl in Bullen- als auch in Bären-Märkten positive Renditen zu erzielen. Skalierbar sei der Hedgefonds auf ein Volumen von 300 Millionen US-Dollar.