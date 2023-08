Den Umsatz für das erste Semester beziffert Tecan in einem Communiqué am Dienstag auf 541,5 Millionen Franken, ein Minus von 7,3 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. In Lokalwährungen betrug die Abnahme 3,6 Prozent. Das Unternehmen begründet den Rückgang mit den Covid-bezogenen Aufträgen, die im Vorjahreszeitraum noch für eine ausgeprägte Dynamik gesorgt hatten.