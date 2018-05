Der TecDax könnte zum grossen Verlierer des Umbaus der wichtigsten deutschen Börsen-Indizes werden. Zwar bekommt der Technologie-Index mit den Dax-Schwergewichten SAP, Deutsche Telekom und Infineon im September drei prominente Mitglieder hinzu. Doch fast alle der 30 Titel, die bisher im TecDax notiert sind, finden sich dann gleichzeitig in anderen Indizes der Deutschen Börse wieder.

Index-Experte Uwe Streich von der Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) spricht von einer "Zweitmitgliedschaft", die die Unternehmen künftig im TecDax haben werden. Die "klassischen" Kursbarometer MDax und SDax werden wichtiger bleiben als der TecDax, der immer noch unter seiner Vergangenheit als "Neuer-Markt-Index" leidet.

"Die Aufteilung war ein Anachronismus", sagt Streich. Oder wie es Commerzbank-Expertin Petra von Kerssenbrock formuliert: "Was heute Technologie ist, wird in ein paar Jahren 'Classic' sein." Unter diesem Schlagwort fasst die Deutsche Börse alle Unternehmen zusammen, die nicht in Zukunfts-Branchen wie Chips, Telekom, IT oder Biotech fallen und das Rückgrat von MDax und SDax bilden. Doch Rocket Internet und Zalando - zwei der Symbole der "New Economy" in Deutschland - kamen von Anfang an den MDax und nicht in den Techologie-Index.

Nur Puristen lieben den TecDax

Andere Börsenneulinge wie Osram kämpften dafür, sich lieber in den MDax als in den TecDax einsortieren zu lassen. Denn der klassische Nebenwerteindex wird in weit mehr Produkten wie börsengehandelten Indexfonds (ETFs) abgebildet als der TecDax. Experten hatten auch den häufigen Wechsel der dort notierten Werte und die geringen Handelsumsätze moniert. "Der TecDax ist künftig etwas für Tech-Puristen", sagt Streich.

Er dürfte von sechs oder sieben Werten dominiert und damit stabiler werden. Bisher waren Wirecard, United Internet und Qiagen mit dem maximalen Index-Gewicht von zehn Prozent vertreten, nun kommen die noch grösseren Unternehmen SAP, Telekom und Infineon hinzu. Im Juni könnte die Siemens-Medizintechnik-Tochter Healthineers folgen.

Auch der bisher im TecDax gelistete Elektromotorenbauer Aumann strebte Experten zufolge in den SDax - künftig schliesst das eine das andere nicht mehr aus. Denn der MDax wird um 10 auf 60, der SDax sogar um 20 auf 70 Mitglieder ausgebaut. Damit wird genug Platz geschaffen, um fast alle der 30 Werte aus dem TecDax aufzunehmen. Im ursprünglichen Entwurf waren nur 60 SDax-Werte geplant. Nach Berechnungen der Deutschen Börse decken die vier Indizes künftig mehr als 98 Prozent des Marktwertes im streng regulierten Prime Standard ab. Fast jeder Börsenneuling kann damit auf die rasche Aufnahme in einen Index hoffen und damit Investoren anlocken.

Auch am «Dax50» scheiden sich die Geister

Unter dem Strich werden aber kaum mehr Unternehmen Mitglied eines der grossen vier Indizes sein. Zehn bis zwölf TecDax-Werte dürften zusätzlich in den MDax einziehen, etwa 15 dürften Platz im SDax finden, hat die Commerzbank ausgerechnet.

"Was die Börse da macht, ist eine gute Lösung", sagt von Kerssenbrock. Ihr Kollege Streich hätte sich einen mutigeren Wurf gewünscht. "Den Dax auf 50 Werte aufzustocken - das wäre aus einem Guss gewesen." Immerhin komme auch die Nummer 50 in Deutschland schon auf einen Börsenwert von 4,3 Milliarden Euro. Vor einigen Jahren reichte das noch für den Leitindex. Doch daran scheiden sich die Geister: Im Dax wäre dann deutlich mehr Bewegung, fürchtet Commerzbank-Expertin von Kerssenbrock. "Das hilft uns nicht weiter."

(Reuters)