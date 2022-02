Wenige Tage vor der Bekanntgabe der Ergebnisse treibt Cathie Wood den Verkauf von Aktien der Social-Media-Plattform Twitter weiter voran. So verkaufte Woods Firma ARK Investment Management am Montag fast vier Millionen Twitter-Aktien, so viele an nur einem Tag wie seit mindestens Mai nicht mehr. Dies geht aus den von Bloomberg zusammengestellten Handelsdaten von ARK hervor.

Konkret stiess Woods Flaggschiff-ETF "ARK Innovation" am Montag 3,66 Millionen Twitter-Aktien ab, während der "ARK Next Generation Internet ETF" mehr als 280'000 Aktien verkaufte, wie aus den täglichen Handelsdaten des Vermögensverwalters hervorgeht. Auf der Grundlage des Schlusskurses vom Montag entspricht dies einem Wert von etwa 142 Millionen Dollar. Twitter wird am Donnerstag seine Ergebnisse bekannt geben.

Zahlen der Facebook-Mutter Meta schockierten

Interessant sind die Verkäufe auch vor dem Hintergrund, dass Wood noch Anfang Dezember bei Twitter gross zukaufte, nachdem CEO Jack Dorsey seinen Rücktritt verkündet hatte (cash berichtete). Der Abgang von Dorsey weckte damals Kursfantasien bei Anlegerinnen und Anlegern. Schliesslich verpasste Twitter unter der Führung von Dorsey eine der grössten Rallyes bei US-Technologieaktien.

Die jetzigen Verkäufe erfolgten inmitten der gemischten Geschäftszahlen-Publikationen der Social-Media-Konkurrenten. Die Facebook-Muttergesellschaft Meta Platforms erlitt letzte Woche den grössten Tagesabsturz in der Börsengeschichte aufgrund fehlenden Wachstums der Nutzerbasis. Die Aktie von Snap wiederum machte den grössten Sprung aller Zeiten, nachdem die vierteljährliche Umsatzprognose des Snapchat-Betreibers die Prognosen der Wall Street übertroffen hatte.

ARK verkauft seit Ende Dezember fast jede Woche Twitter-Aktien. Die Verkäufe haben in diesem Monat noch mal an Tempo zugelegt. Den Montag ausgenommen verkaufte ARK am 3. Februar mehr als 2 Millionen Twitter-Aktien und am 2. Februar mehr als 700'000 Anteile. Die täglichen Handelsupdates des Unternehmens zeigen nur die aktiven Entscheidungen des Managementteams und beinhalten keine die durch Investorenströme verursachten Erstellungs- oder Rücknahmeaktivitäten.

Das oft wiederholte Mantra von Wood ist, dass ARK mit einem Zeithorizont von mindestens fünf Jahren investiert und dass Volatilität bei der Aktienauswahl zu erwarten ist. Der Flaggschiff-Fonds von ARK hatte im vergangenen Jahr stark zu kämpfen, nachdem er im Jahr 2020 um fast 150 Prozent zugelegt hatte. Woods ETF hatte vor allem darunter gelitten, dass die Anleger begannen, teure Technologiewerte abzustossen und auf zyklische Unternehmen umzusteigen.

(Bloomberg/cash)