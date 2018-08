Dies hat Bloomberg unter Berufung auf mit den Verhandlungen vertraute Personen berichtet. Die Gespräche hätten Anfang diesen Jahres begonnen. Ende März sei die Zahl der möglichen Partner auf drei reduziert worden. Ob die Gespräche angesichts des Handelsstreits zwischen den USA und China weiter laufen ist dem Bericht zufolge derzeit unklar. Weder von Google noch von Tencent war zunächst eine Stellungnahme zu erhalten.

Google hatte sich 2010 unter anderem wegen der Zensurvorschriften weitgehend aus China zurückgezogen. Die Behörden dort haben zahlreiche Dienste der Amerikaner blockiert, darunter die zentrale Suchmaschine und die Videotochter YouTube. Wie die Nachrichtenagentur Reuters erfuhr, arbeitet Google derzeit an einer eingeschränkten Version der Suchmaschine. Die Sonderausgabe werde in der Volksrepublik bestimmte Internetseiten und Suchbegriffe sperren, in denen es unter anderem um Menschenrechte, Demokratie, Religion und friedliche Proteste gehe. In chinesischen Staatsmedien wurden Berichte über eine geplante Rückkehr von Google in die Volksrepublik dementiert.

