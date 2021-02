Dieser sieht vor, dass das Tech-Unternehmen in der grössten Gesundheitsregion Norwegens Spitäler mit Software-Lösungen versorgt. Finanzielle Details werden von Ascom in einer Mitteilung am Mittoch nicht genannt.

Der Vertrag läuft über sechs Jahre. Er sieht vor, dass Ascom in der Region, zu der auch die norwegische Hauptstadt Oslo gehört, elf Hospital Trusts und 33 Krankenhäusern mit Messaging- und Integrationsplattformen ausrüstet. Die South-Eastern Norway Regional Health Authority versorgt 2,9 Millionen Personen und beschäftigt rund 80'000 Mitarbeitende.

Ascom erachtet diesen Rahmenvertrag als wichtigen strategischen Erfolg und weiteren Beweis, dass die Bemühungen, sich als Dienstleistungsunternehmen mit einem zunehmend höherem Software-Anteil auszurichten, Früchte tragen.

(AWP)