Damit erhöht sich sein Anteil an dem iPhone-Hersteller nach Berechnungen von Reuters auf 4,7 Prozent nach 3,3 Prozent Ende Dezember. Die hinter Buffett stehende Investmentfirma Berkshire Hathaway überholte damit die Anteilseigner State Street und BlackRock und stieg zum zweitgrössten Aktionär von Apple auf. Größsster Aktionär ist nach Reuters-Daten die Investmentgesellschaft Vanguard.

Der Apple-Anteil von Buffett - mittlerweise gehören ihm 240 Millionen Aktien - ist gut 42 Milliarden Dollar wert. Die Aktien des US-Smartphonekonzerns notierten am Freitag im vorbörslichen Handel an der Wall Street 0,8 Prozent höher bei 178 Dollar. Berkshire veröffentlicht seine Beteiligungen an Firmen in der Regel in den Quartals- und Jahresberichten. Der Bericht des ersten Quartals soll am Samstag publiziert werden.

(Reuters)