Unternehmen, die Prozessautomatisierungs- und Industriesoftware von ABB einsetzen, sollen künftig die Unternehmensplattformen und Anwendungsdienste von Red Hat nutzen können, wie ABB am Dienstag mitteilt.

ABB und Red Hat werden demnach Automatisierungs- und Industriesoftware-Lösungen von ABB an der Schnittstelle zwischen Informationstechnologie (IT) und Betriebstechnologie (OT) bereitstellen. Das industrielle Ökosystem der Kunden soll so breiter eingesetzt werden können und eine grössere Flexibilität erhalten.

(AWP)