Nachdem Cathie Wood im Verlauf des letzten Jahres viele ihrer Tesla-Anteile verkauft hatte, hat sie nun wieder Aktien des Autoherstellers dazu erworben. So hat ihre Firma Ark Invest seit dem 23. Mai mehr als 55’000 Anteile an der Firma von Elon Musk eingekauft. Dies gemäss den Handelsdaten von Ark, welche von Bloomberg zusammengetragen wurden.

Die Zukäufe finden zu einem Zeitpunkt statt, nachdem Tesla fast 50 Prozent seiner November-Rekordhöhe eingebüsst hat. Die Aktienkäufe stellen auch eine Neuausrichtung für Ark dar: Zuvor hatte die Firma nämlich für mindestens vier Jahresquartale ihre Tesla-Aktien zum Verkauf angeboten. Damit hat das Unternehmen seine Anteile bis Ende März auf 1,59 Millionen verringert. Im Jahr zuvor waren es noch 5,79 Millionen.

Status als Kronjuwel verloren

Die Neueinkäufe an Tesla-Aktien durch Wood begannen wenige Tage, nachdem der Autohersteller seinen Status als “Kronjuwel” im Fonds von Cathie Wood verloren hatte. Diesen Rang hatte das Unternehmen von Elon Musk zuvor für viereinhalb Jahre inne. Die Zukäufe wurden dabei vom Flaggschiff-ETF "Ark Innovation", vom "Ark Autonomous Technology and Robotics-ETF" und vom "Ark Next Generation-ETF" getätigt.

Die Ark Investmentgesellschaft musste einen steilen Rückgang bei ihren Anteilen verzeichnen. Dies aufgrund einer schwachen Performance im Handelsgeschäft. Alle neun Ark-ETF mussten im Jahr 2022 denn auch doppelstellige Verluste hinnehmen. Dies ist vor allem auf die Rückgänge bei den hoch bewerteten Technologie-Aktien zurückzuführen. Die ETF-Sammlung von Ark konnte am 7. Juni jedoch noch immer mit Zuflüssen von bis zu 167 Millionen Dollar aufwarten.

Wood könnte mit ihrem Timing richtig liegen: Die UBS hat am Donnerstag ihre Anlageempfehlung für Tesla auf "Kaufen" von zuvor "Neutral" erhöht. Das Kursziel liegt bei 1'100 Dollar. Das entspricht 52 Prozent Aufwärtspotenzial gegenüber dem letzten Schlusskurs von Tesla.

(Bloomberg/cash)