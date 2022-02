Diese sollen in einem Batteriemontagewerk von Scania zum Einsatz kommen, wie ABB am Donnerstag mitteilte. Finanzielle Angaben zum Auftrag werden nicht gemacht.

Scania investiere derzeit im Zuge der rasch fortschreitenden Elektrifizierung schwerer Nutzfahrzeuge in ein neues Batteriemontagewert, heisst es. Den Angaben zufolge will das Unternehmen mehr als eine Milliarde Schwedische Kronen (knapp 97 Mio Franken) in die neue Anlage in Södertälje (Schweden) investieren, die den Betrieb 2023 aufnehmen soll.

An den Montageprozessen in der 18'000 Quadratmeter grossen Fertigungsanlage sollen dann eine Vielzahl von ABB-Robotern beteiligt sein. Zudem werde die gesamte Anlage vor der Inbetriebnahme mithilfe einer Simulations- und Programmiersoftware von ABB überprüft, heisst es weiter.

(AWP)