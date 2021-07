Die Untersuchung durch das Unternehmen Epimetrics werde gemeinsam mit der medizinischen Fakultät der balinesischen Udayana-Universität durchgeführt, teilte Achiko am Donnerstag mit.

Untersucht werde der Effekt der Einführung von Massentests unter Verwendung von Achikos speichelbasierten Covid-19-Diagnostest AptameX in der Kombination mit Achikos digitaler Passport-App "Teman Sehat" auf die Gesundheitsversorgung, Konsumenten und Geschäfte, heisst es in der Mitteilung weiter. So soll herausgefunden werden, ob durch proaktives Testen eine Region wie Bali ökonomisch verantwortbar wieder als Tourismusdestination funktionieren könne.

Achiko habe in diesem Jahr viel investiert, um AptameX auf den Markt zu bringen, wird Achiko-CEO Steven Goh zitiert. Er erwarte bald eine formale Zulassung für die Testplattform, damit sie, ebenso wie die Lösung für den "digitalen Reisepass", für Millionen von Menschen in Indonesien und darüber hinaus verfügbar gemacht werden könnten, so der CEO.

(AWP)