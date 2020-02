Die drei Firmen haben dazu eine strategische Partnerschaft abgeschlossen. Das Ziel dieser Partnerschaft sei es, das Cloud Gaming weltweit in die Märkte zu tragen und massentauglich zu machen, heisst es in der Mitteilung vom Montagabend. Dazu sollen etwa die neusten Streaming-Technologien von Also zum Einsatz kommen, die sowohl auf dem 4G- als auch auf dem 5G-Netz genutzt werden können.

Mit den Streaming-Services soll laut Mitteilung den weltweit mehr als eine Milliarde über Mondia vernetzten Abonnenten der Zugang zum digitalen Cloud Gaming ermöglicht werden. Dabei könnten die Partner auf das weltweite Plattform-Partner-Ökosystem von Also in 82 Ländern zurückgreifen.

(AWP)