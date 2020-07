Die Senior Notes mit Laufzeit bis 2025 haben einen Coupon von 6,00 Prozent, wie die an der Schweizer Börse kotierte österreichische Gesellschaft am Montag mitteilte. Die Bekanntmachung folgt auf den erfolgreichen Vollzug von Senior Notes mit einem Gesamtnennbetrag von 650 Millionen Euro mit Fälligkeit 2025 zu einem Coupon von 6,00 Prozent pro Jahr sowie einem Gesamtnennbetrag von 400 Millionen US-Dollar mit Fälligkeit 2025 zu einem Coupon von 7,00 Prozent pro Jahr durch AMS am 6. Juli 2020.

AMS beabsichtigt, den Erlös aus dem Angebot der zusätzlichen Notes für allgemeine unternehmerische Zwecke (einschliesslich der Refinanzierung bestimmter bestehender Verschuldung) und zur Zahlung bestimmter Gebühren und Ausgaben im Zusammenhang mit dem Angebot der zusätzlichen Notes zu verwenden, so die Gesellschaft weiter.

(AWP)