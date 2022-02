Das österreichische Unternehmen, das an der Schweizer Börse kotiert ist, hat im Schlussquartal einen Umsatz von 1,41 Milliarden US-Dollar erzielt, wie es in einer Mitteilung vom Dienstag heisst. Die Gesellschaft hatte einen Wert zwischen 1,36 bis 1,46 Milliarden in Aussicht gestellt.

An den Vorjahreswert (1,68 Mrd) kam AMS Osram nicht heran. Das war wegen des Verlustes eines Apple-Grossauftrags und wegen Devestitionen keine Überraschung. Bekanntlich hat das Unternehmen margenschwache Teile des erworbenen Osram-Geschäfts bereits verkauft, weitere sollen folgen.

Im Schlussquartal habe sich das Automobilgeschäft "vor dem Hintergrund anhaltender Ungleichgewichte in der Lieferkette sowie Produktionsverringerungen" gut entwickelt, liess sich CEO Alexander Everke zitieren. Das restliche Geschäft habe im Rahmen der Erwartungen abgeschnitten.

Bei der Profitabilität erreichte das Unternehmen die eigenen Ziele ebenfalls. So kam die operative Gewinnmarge (bereinigt) bei 9,6 Prozent zu liegen. Das Management hatte einen Wert von 8 bis 11 Prozent in Aussicht gestellt. Unter dem Strich verdiente der Konzern 136 Millionen (VJ 173 Mio).

Im Ausblick auf das laufende Starquartal peilt das Unternehmen einen Umsatz von 1,19 bis 1,29 Milliarden Euro (neue Berichtswährung ab 2022) sowie eine EBIT-Marge von 8 bis 11 Prozent an. Diese Prognose spiegle die anhaltenden Ungleichgewichte in der Lieferkette, gewisse Endmarktsaisonalitätseffekte sowie Dekonsolidierungseffekte wider, so die Mitteilung.

Generell werde 2022 nochmals ein Jahr "mit einem gewissen Übergangscharakter" sein, hiess es weiter. Insgesamt sieht sich das Unternehmen mit der Fusion der beiden Firmen AMS und Osram aber auf Kurs. Es seien "hervorragende Fortschritte" erzielt worden.

(AWP)