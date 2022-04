Der Konzernumsatz sei im Vergleich zum Vorjahr um 7,2 Prozent auf 305 Millionen Euro gestiegen, teilte Shop Apotheke am Dienstag nach vorläufigen Berechnungen in Sevenum mit. Zum Ende des ersten Quartals stehe die Zahl der aktiven Kunden bei 8,3 Millionen, was einem Plus von 0,4 Millionen im ersten Quartal und 1,5 Millionen im Jahresvergleich entspreche.

Für das Geschäftsjahr 2022 bestätigt der Vorstand die Prognose. Für das laufende Jahr peilt der SDax -Konzern bei den nicht verschreibungspflichtigen Arzneimitteln ein Umsatzplus von 15 bis 25 Prozent an. Die bereinigte Ebitda-Marge soll minus 1,5 bis plus 1,5 Prozent betragen.

Im Jahr 2021 war Shop Apotheke wegen zeitweiser Engpässe in der Logistik operativ in die Verlustzone gerutscht.

(AWP)