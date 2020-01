Weltweit sollen durch die Partnerschaft damit Finanzdienstleister ihre Banken-Softwarelösungen und Applikationen über die Google Cloud betreiben können, schreibt Temenos am Mittwoch.

Temenos und Google Cloud haben den Angaben zufolge bereits im vergangenen Jahr mit der Zusammenarbeit begonnen und Cloud-Softwarelösungen von Temenos für Banken aus Europa und Asien in die Google Cloud eingebettet. In der nun erweiterten Kooperation soll die gesamte Palette von Bankensoftware der Genfer in der Google Cloud verfügbar gemacht werden.

Von diesem Angebot könnten die heute weltweit über 3'000 Temenos-Kunden nur profitieren, hiess es weiter. Zudem werde Temenos künftig im Rahmen der Partnerschaft weitere innovative Cloud-Lösungen auf den Markt bringen, versprach Firmenchef Max Chuard laut Mitteilung anlässlich einer Präsentation am "Fintech Forum" in Paris.

(AWP)