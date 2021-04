Neu wird ein Modul im Frequenzbereich 400 bis 450 MHz lanciert, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilt. Das neue Modul ist in Europa, Asien und Lateinamerika verfügbar. Das Einsatzgebiet liegt in den Bereichen Smart Meter, Smart Grid und Smart City sowie öffentliche Sicherheit, wie es weiter heisst.

(AWP)