Unter den am Donnerstag in Seattle enthüllten Produkten ist eine neue Version des KI-Lautsprechers Echo Plus, eine per Stimme bedienbare Mikrowelle und das Echo Auto für Pkw. Mit der Vielzahl der Produkte demonstriert der Online-Einzelhändler eine andere Strategie als etwa Google, das weniger Varianten im Angebot hat. Zudem soll Amazons sprachgesteuerter Assistent Alexa möglichst große Verbreitung finden.

Die großen Technologie-Konzerne kämpfen gegenwärtig um die Vormacht auf dem Gebiet der Sprachassistenten. Dem Marktforscher eMarketer zufolge dürften in diesem Jahr 40,7 Millionen US-Bürger ein Echo-Gerät verwenden, ein Anstieg von 31 Prozent zum Vorjahr. Auch die Autobranche treibt die Nutzung von künstlicher Intelligenz (KI) voran.

(Reuters)