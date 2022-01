So werde die "Ascom Healthcare-Plattform" in einer Pilotphase auf der Intensivstation, in der Pneumologie und auf zwei weiteren Stationen geprüft, teilte das Unternehmen am Montag mit. Danach bestehe die Möglichkeit, die Zusammenarbeit auszuweiten.

Bei der Zusammenarbeit mit dem KSSG handle es sich um "ein Leuchtturmprojekt" mit Modellcharakter für andere Spitäler in der Schweiz, heisst es weiter. So soll bei der geprüften Plattform das Alarm- und Kommunikationssystem von Ascom mit Aufgabenmanagement-Tools sowie visualisierten Vitaldaten ergänzt werden.

(AWP)