Der gesamte Umbau koste einen zweistelligen Millionenbetrag, sagte die Verantwortliche für die Swisscom-Shops, Christina Hirsch, am Freitag bei der Vorstellung des neuen Ladens an der Bahnhofstrasse in Zürich. Trotz zunehmendem Onlineshopping halte die Swisscom an den Läden fest.

Jährlich kämen mehr als 8 Millionen Besucher in die Geschäfte. Bei den kleineren Läden seien es 3000 bis 4000 Besucher pro Monat, bei den grösseren bis zu 20'000, sagte Hirsch.

Das bisherige Shop-Konzept sei in die Jahre gekommen. Es stamme aus dem Jahr 2008. Damals sei in der Schweiz das iPhone lanciert worden, sagte Hirsch. Seither sei die Welt eine andere geworden. Man habe drei Jahre lang verschiedene Shop-Konzepte getestet.

Der Umbau habe bereits Anfang 2022 begonnen. Bisher seien etwa 30 Geschäfte umgebaut worden. Bis Jahresende würden es 48 Shops in neuem Gewand erscheinen.

(AWP)