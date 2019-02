Nachdem die Gespräche zwischen Vodafone und Liberty Global, der Muttergesellschaft von UPC, bestätigt wurden, wir nun auch Sunrise Schweiz als ein Interessent für den Kabelnetzanbieter und Liberty-Tochter UPC gehandelt.

Sunrise sei in fortgeschrittenen Gesprächen, um UPC in der Schweiz zu kaufen, berichtet die Financial Times (Online) unter Berufung auf Kreise. Wann eine Einigung verkündet werden könne sei unklar und die Gespräche könnten auch noch scheitern, hiess es weiter.

Von Sunrise hiess es am Sonntag in einer Stellungnahme gegenüber AWP, man nehme die Medienberichte der vergangenen Tage zur Kenntnis, kommentiere jedoch keine Spekulationen.

In mehreren Artikeln in Schweizer Medien wird zudem ein mögliches Interesse von Vodafone an UPC beleuchtet. Anlass dazu bieten einmal die laufenden Gespräche zwischen Vodafone und Liberty Global. Die Unternehmen haben inzwischen einen entsprechenden Bericht der FT vom Freitag bestätigt. Dabei geht es um den Kauf mehrerer europäischer Ländergesellschaften von Liberty Global, ohne dass jedoch UPC in der Schweiz genannt wird.

Als weiteres Indiz für ein mögliches Interesse von Vodafone an UPC wertet die NZZ am Sonntag (03.02.) die vom Bundesamt für Kommunikation (Bakom) veröffentlichten Unterlagen zur Versteigerung der 5G-Lizenzen. Unter den eingereichten Fragen von interessierten Firmen hätten sich auch solche in englischer Sprache befunden. So habe sich ein Unternehmen erkundigt, ob auch nach einem Brexit Firmen mit Sitz in Grossbritannien zur Auktion zugelassen würden.

(AWP)