Bei hiesigen Fondsmanagern gilt die Aktie von Ascom seit Jahren als ein "heisser Geheimtip". Die eigentliche Paradedisziplin des ehemaligen Telekommunikationsgiganten aus Bern ist die Digitalisierung von Arbeitsabläufen in Spitälern. Und gerade diesem Geschäftsfeld wird eine grosse Zukunft nachgesagt. Ebenfalls seit Jahren holt das Unternehmen die Aktionäre aber immer wieder auf den harten Boden der Realität zurück.

Als Ascom Mitte August mit enttäuschenden Halbjahreszahlen aufwartete, schien noch nichts verloren. Die Firmenverantwortlichen um Konzernchef Holger Cordes hielten denn auch unbeirrt an den diesjährigen Zielvorgaben fest. In Erwartung einer Belebung in der zweiten Jahreshälfte stieg der Kurs der Ascom-Aktie innerhalb weniger Wochen von 17 auf über 20 Franken.

Zweifel an der Erreichbarkeit der Zielvorgaben kommen auf

Der eigentliche Absturz folgte dann im Oktober. Rückblickend kosteten die Börsenturbulenzen den Telekommunikationskonzern aus Bern nicht weniger als einen Fünftel des Unternehmenswerts. Seit Jahresbeginn errechnet sich für die Aktie mittlerweile gar ein Minus von gut 40 Prozent. So günstig wie in diesen Tagen war sie letztmals im Frühjahr 2015 zu haben.

Die Ascom-Aktie notiert so tief wie seit fast vier Jahren nicht mehr (Quelle: www.cash.ch)

Eine Mitschuld trifft die Grossbank UBS. Anfang November vollzog sie eine 180-Grad-Wende und stufte die Aktie von Ascom von "Buy" auf "Sell" herunter. Gleichzeitig strich der zuständige Analyst das 12-Monats-Kursziel auf 13 (zuvor 23,50) Franken zusammen. Nicht nur die Mittelfristziele, auch die diesjährigen Zielvorgaben seien zu hoch angesetzt, warnte er damals. Die Verkaufsempfehlung blieb ungehört und kostete die Aktie an diesem Tag 8 Prozent (cash berichtete).

Am letzten Donnerstag nun lud Ascom zum Investorentag. Themenseitiger Schwerpunkt war das Nordamerikageschäft. Dank neuen Partnern, Kunden und Verkaufsleuten will das Unternehmen dort im kommenden Jahr erstmals wieder wachsen. Das ist nicht abwegig, gilt die Digitalisierung von Arbeitsabläufen in Spitälern doch auch in Übersee als ein Wachstumsmarkt. Ausserdem gilt Konzernchef Holger Cordes als ein profunder und gut vernetzter Branchenkenner.

Aktie ist nur mit Vorbehalten günstig

Was das laufende Jahr betrifft, hält man bei Ascom am Ziel einer "besseren zweiten Jahreshälfte" fest. Angesichts der eher schwachen Geschäftsentwicklung in den ersten sechs Monaten dürfte das auch nicht schwierig sein. Zumindest wenn es nach der UBS geht, werden die im August bestätigten diesjährigen Zielvorgaben dennoch verfehlt. Daran hält die Grossbank selbst nach dem Investorentag unbeirrt fest. Ob sie mit dieser Vermutung richtig liegt, verrät wohl erst die Jahresergebniskonferenz von Anfang März nächsten Jahres.

Zumindest optisch ist die Ascom-Aktie nach den Kursverlusten der letzten Wochen günstig bewertet. Während die UBS für das kommende Jahr auf ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von knapp 20 kommt, errechnet sich auf den Schätzungen der übrigen Banken ein KGV von 15. Das ist nicht viel, vorausgesetzt Ascom findet nach Jahren der leeren Versprechen auch wirklich auf den Wachstumspfad. Wie heisst es doch so schön: Die Hoffnung stirbt zuletzt.