Es habe keine Auflagen für die Übernahme gegeben, teilt Mobilezone am Freitag in einem Communiqué mit. Die Vollzugshandlungen würden in den nächsten Tagen abgeschlossen.

Mit dem Kauf für gut 75 Millionen Euro stärke Mobilezone ihre Präsenz in Deutschland, heisst es weiter. SH Telekommunikation mit Sitz in Köln vermarkte über das Internet Mobil- und Festnetzabos. Im vergangenen Jahr habe das Unternehmen mit 250 Mitarbeitern einen Umsatz von 517 Millionen Euro und einen (normalisierten) Betriebsgewinn EBIT von 10,1 Millionen erzielt. Zum Vergleich: Mobilezone kam 2018 auf einen Umsatz von knapp 1,2 Milliarden Franken.

(AWP)