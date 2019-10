Die Swisscom-Aktie notiert um 10:00 Uhr bei mässigen Handelsvolumen 0,4 Prozent höher bei 502 Franken, das bisherige Tageshoch (kurz nach Handelsbeginn) ist mit 503,80 Franken aber klar höher. Das defensive Papier gehört im bisherigen Jahresverlauf mit einer Performance von rund 7 Prozent zu den schwächeren Werten - bei den SMI-Titeln schneiden lediglich Swatch und UBS schwächer ab.

In Bezug auf den Umsatz kommt bei Analysten vor allem der Beitrag aus dem Grosshandelsgeschäft sowie jener der italienischen Tochter Fastweb gut weg. Im Gegenzug weiss weder der Umsatz mit Privatkunden noch jener mit Firmenkunden zu überzeugen. Beim EBITDA wird ebenfalls auf das starke Grosshandelsgeschäft und geringere Investitionen in die Infrastruktur verwiesen. Dass Swisscom an den bisherigen Zielvorgaben für 2019 festhält, überrascht derweil nicht.

Mehr zu den Zahlen: Swisscom büsst bei Umsatz weiter ein – mehr Betriebsgewinn

Die Bank Vontobel spricht in ihrem Kommentar von einem "sehr soliden Quartalsergebnis in einem sehr herausfordernden Umfeld", in welchem weiterhin Bündelangebote und Innovationen die wichtigsten Wachstumstreiber seien. Bei Barclays heisst es, dass die Umsätze zwar unter Druck blieben, die Kostensenkungen aber beeindruckend seien.

Analysten zufrieden

Ähnlich sieht es die Zürcher Kantonalbank. Es sei der guten Kostenkontrolle zu verdanken, dass Swisscom die Erwartungen auf Stufe EBITDA erfüllt habe. Das (indirekte) Kostensparziel nach neun Monaten sei bereits erfüllt, meint der zuständige Analyst. Er begrüsst ausserdem die Wachstumsbeschleunigung und die leichte Margensteigerung bei der italienischen Tochter Fastweb, verweist gleichzeitig aber auf den anhaltenden Preisdruck in der Schweiz.

Auch aus Sicht seines Berufskollegen bei der US-Investmentbank Jefferies kommt Fastweb eine wichtige Bedeutung zu. Die italienische Tochter federe den kontrollierten Rückgang im Heimmarkt sichtlich ab, schreibt er. Auf das dritte Quartal bezogen bezeichnet auch er die Geschäftsentwicklung als "solide".

Händlern zufolge erwies sich das Scheitern der Übernahme von UPC Schweiz durch den Rivalen Sunrise noch bis vor wenigen Tagen als glückliche Fügung für die Aktien von Swisscom. Seither sei die Kursentwicklung allerdings eher wieder etwas rückläufig.

(AWP)