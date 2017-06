Nach Ablauf der Nachfrist halten die Amerikaner, basierend auf provisorischen Zahlen, 17,8 Millionen Aktien oder einen Anteil von 96,5% an Lifewatch.

In einer Meldung zum definitiven Zwischenergebnis hatte die US-Gesellschaft vor zwei Wochen noch einen deutlich tieferen Anteil von 83,55% vermeldet. Die definitive Bekanntgabe des Endergebnisses wird am 4. Juli 2017 publiziert, teilte Lifewatch am Donnerstag mit.

(AWP)