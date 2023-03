Tintra habe eine auf künstlicher Intelligenz basierende End-to-End-Technologie entwickelt, um Zahlungsprozesse und die Einhaltung von Vorschriften zwischen Schwellen- und Industrieländern zu optimieren. Das Unternehmen befinde sich derzeit in Gesprächen mit Regulierungsbehörden auf der ganzen Welt und habe bereits eine Fintech-Services-Lizenz für den Betrieb im Qatar Financial Centre (QFC) und eine Payment Intermediary Service-Lizenz in Mauritius erhalten.