Der US-Elektroautobauer rüstet sein Werk in Shanghai bereits für eine überarbeitete Version seines Model 3 um, die unter dem Codenamen "Highland" geführt wird. Das Fahrzeug soll einem Insider zufolge im September in die Produktion gehen. Ziel sei es, Produktionskosten der Limousine zu reduzieren und das Fahrzeug zu modernisieren. Die gegenwärtige Version des Model 3 wurde 2017 auf den Markt gebracht. Tesla ist der führende Elektroautohersteller, gerät aber insbesondere in China zunehmend unter Druck. Analysten führen das auch auf die alternde Produktpalette zurück, welche nicht mehr die Ansprüche der Luxus-Kundschaft erfülle.