«Sie sind extrem gut», sagte Musk am Mittwoch (Ortszeit) in einer Telefonkonferenz mit Analysten nach Vorlage aktueller Quartalszahlen. «Wenn es keine Handelsschranken gibt, werden sie die meisten anderen Autofirmen in der Welt so ziemlich zerstören», prognostizierte der Tech-Milliardär.