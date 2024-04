In China sind Tesla-Modelle etwa 2000 Dollar günstiger geworden, wie aus Angaben auf der offiziellen Internetseite des Autobauers am Sonntag hervorging. Bereits am Freitag wurden Preissenkungen in ähnlicher Höhe in den USA bekannt. Am Samstag senkte Tesla zudem den Preis für seine Full Self-Driving Fahrerassistenzsoftware in den USA auf 8000 von zuvor 12'000 Dollar.